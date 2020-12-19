عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هدية زووم للمستخدمين في أعياد الميلاد.. مفاجأة سارة

السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365

فاجأ تطبيق زووم نحو 300 مليون مستخدم قبل بداية عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة، بقرار رفع قيود المدة المحددة للاتصال.



وخلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة هذا العام، لن يواجه الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين فرقهم مرض كوفيد-19 انقطاع تجمعاتهم الافتراضية على تطبيق زووم عند بلوغ الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان وهو 40 دقيقة.

وقالت شركة زووم لاتصالات الفيديو، التي أصبح تطبيقها ركيزة أساسية في التجمعات خلال فترة التباعد الاجتماعي في 2020، إنها ستزيل الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان خلال فترة العطلات.

ويشمل ذلك الاحتفالات بعشية ويوم عيد الميلاد ونهاية عطلة عيد الأنوار اليهودي وعيد كوانزا الذي يحتفل به الأمريكيون من أصل أفريقي بالإضافة إلى ليلة رأس السنة وأول يوم في العام الجديد.

وزاد انتشار فيروس كورونا لمستويات قياسية في جميع أنحاء العالم خلال الموجة الثانية، الأمر الذي أجبر الكثيرين على البقاء في منازلهم والتخطيط لتجمعاتهم مع الأصدقاء والأسرة على الإنترنت بدلا من ذلك.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة زووم إلى 139 مليار دولار، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بقيمة سوقية تبلغ 138.9 مليار دولار لشركة إكسون موبيل Exxon.

وأصبحت شركة "زووم" لخدمات مؤتمرات الفيديو، التي شهدت ارتفاعًا هائلاً في الطلب خلال جائحة فيروس كورونا، أكثر قيمة من شركة ExxonMobil، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم.

وتقدر ثروة مؤسس شركة "زووم" لخدمات مؤتمرات الفيديو، إريك يوان، بما يزيد على 28.6 مليار دولار، احتل بها المرتبة 40 في قائمة أثرياء هذا الكوكب.