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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حريق يلتهم دجاجا تشيكيا بـ120 ألف دولار السبت 19 ديسمبر 2020 الخليج 365 ذكرت إدارة الإطفاء التشيكية أن نحو 16 ألف دجاجة وفرخ نفقت جراء حريق هائل شب في مزرعة دواجن، الخميس.

واستغرق الأمر أكثر من 4 ساعات لإخماد الحريق الجاري التحقيق في ملابساته. وأشارت التقديرات المبدئية إلى أن خسائر الحريق تصل إلى أكثر من 120 ألف دولار. وقع الحادث بالقرب من بلدة تشوموتوف عند سفح جبال الخام وليس ببعيد عن الحدود الألمانية.

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