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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهجوم الإلكتروني على أمريكا يتوسع.. مخاوف من اختراق الترسانة النووية

السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365

تؤكد الولايات المتحدة أن هجوما إلكترونيا تتعرض له منذ مارس/آذار الماضي لا يزال متواصلا ويتوسع، وسط مخاوف من اختراق ترسانتها النووية.



ونجح القراصنة في اختراق الرسائل الإلكترونية الداخلية لوزارة الخزينة ووزارة التجارة الأمريكية، ويحتمل أنهم نفذوا إلى وزارة الطاقة التي تدير الترسانة النووية.

وينبه خبراء إلى التهديد الذي يحمله هذا الهجوم على الأمن القومي، ليس فقط في حال السيطرة على بنى تحتية حساسة، ولكن أيضا في حال النفاذ إلى إدارة شبكات توزيع الكهرباء أو خدمات عامة أخرى.

هجوم كبير

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو لتلفزيون "فوكس نيوز" الجمعة إنه "هجوم كبير وأرجح أنه ما زال متواصلا".

وعلى غرار ما صرحت الحكومة قبل يوم، أشار رويبو إلى أنه يمثل "تهديدا خطيرا على (أجهزة) الدولة الفيدرالية والمجتمعات المحلية والبنى التحتية الحيوية للقطاع الخاص".

6 دول

وأفادت شركة "مايكروسوفت" الخميس بأنها أعلمت أكثر من 40 زبونا تضرروا من البرنامج الذي استعمله القراصنة والذي قد يتيح لهم النفاذ إلى شبكات الضحايا.

وقال رئيس الشركة براد سميث على مدونته إن "نحو 80% من هؤلاء الزبائن يوجدون في الولايات المتحدة، لكننا تمكنا أيضا في هذه المرحلة من تحديد ضحايا في عدة دول أخرى".

والدول المعنية هي كندا والمكسيك وبلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل.

وأضاف سميث أن "عدد الضحايا في الدول المتضررة سيواصل الارتفاع، هذا مؤكد".

وتابع: "هذا أمر يخلق هشاشة تكنولوجية خطيرة في الولايات المتحدة والعالم".

واعتبر سميث أن الهجوم "ليس تجسسا عاديا، حتى في العصر الرقمي".

ولم تكتشف الحكومة الأمريكية الهجوم إلاّ الأسبوع الماضي رغم انطلاقه في مارس/ آذار أو في تاريخ أبعد، كما لم تحدد من يقف خلفه.

"عمل حربي"

وقدّر السيناتور ماركو روبيو أن دولة أجنبية مسؤولة عن هذا العمل "المتأني" و"المعقد" و"الممول جيدا"، لكنه لم يمض قدما في توجيه أصابع الاتهام.

وقال "عندما تشير إلى أحد ما، عليك أن تكون متأكدا" لأن الهجوم "يوازي عملاً حربياً".

لكن تتجه شكوك خبراء الأمن الإلكتروني نحو موسكو التي نفت بشدة تورطها في الهجوم.

وقال الخبير في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" جايمس أندرو لويس إنه "يوجد عدد قليل من الدول التي لديها الخبرة والموارد الكافية لشن هجوم مماثل، وبينها روسيا".

وألمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منذ الإثنين، إلى احتمال تورط فاعلين روس، مشيرا إلى محاولاتهم المستمرة لـ"اختراق شبكات" وزارات وشركات أمريكية.

تقاعس البيت الأبيض

من جهته اعتبر السيناتور الجمهوري ميت رومني الخميس أن الهجوم مماثل لـ"تحليق قاذفات روسية فوق بلدنا بأكمله بشكل متكرر دون أن تُرصد".

ودان "صمت البيت الأبيض وتقاعسه غير المبررين".

ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن بجعل "الرد على هذا الهجوم السيبراني أولوية" بمجرد توليه المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال الخبير في مجموعة "دينيم غروب" الأمنية جون ديكسون إن عدة شركات خاصة يحتمل أن تكون عرضة للهجوم، تقوم بكل ما في وسعها لتعزيز حمايتها إلى درجة أنها تفكر في إعادة بناء خوادمها الإلكترونية.

وأضاف في تصريح لفرانس برس أن الهجوم "كبير إلى درجة أن الجميع يقيّم الأضرار حاليا"، معتبرا أنه وجه "ضربة قوية إلى الثقة في الدولة والبنى التحتية الحساسة".

ونجح القراصنة في اختراق برنامج "أونيون" الذي تنتجه شركة "سولار ويندز" والمستعمل في إدارة الشبكات المعلوماتية للشركات الكبرى والإدارات.

ودعت وكالة الأمن القومي التي تشرف على الاستخبارات العسكرية الأمريكية إلى اليقظة لمنع نفاذ القراصنة لأنظمة مهمة تابعة للجيش أو الدولة.