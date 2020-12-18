هل يلزم ارتداء الكمامة عقب التطعيم بلقاح «كورونا»؟.. وكيل «الصحة» يجيب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن السبب وراء اعتماد لقاح فايزر في المملكة هو لاجتيازه اشتراطات هيئة الغذاء والدواء المعنية باعتماد اللقاحات.
وأضاف في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن العلامة التجارية ليست السبب في اختيار اللقاح وإنما لكونه لقاح فعال وآمن في مواجهة فيروس كورونا.
وأكد أنه من الضروري لبس الكمامة حتى بعد أخذ اللقاح لحماية الفرد والمجتمع من عدوى فيروس كورونا، ناصحاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية إلى أن يتم تطعيم 60 إلى 70% من المجتمع.
ولفت إلى أنه للوصول إلى هذا العدد سيستغرق من 8 إلى 9 أشهر، مشيراً إلى أن أخذ التطعيم يتم من خلال التسجيل بتطبيق” صحتي” فقط.
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