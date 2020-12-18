شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على شرق ووسط المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .