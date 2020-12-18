شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد مركبة متهور قطع الإشارة وكاد أن يتسبب في حادث بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للمرور ، عن القبض على سائق متهور كاد أن يتسبب في حـادث مروع بعد قطعه للإشارة المرورية في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.

يأتي ذلك إثر بلاغ من أحد المواطنين بشأن الواقعة، والتي تم توثيقها من خلال مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ، أنه تمت إحالة مرتكب المخالفة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة وفق النظام.