وأضاف عبد الملك، في أول تعليق له عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسته، أن هذا الإعلان "يضعنا جميعا أمام مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب". يتبع...

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: أمامنا مهمة لاستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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