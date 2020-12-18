شكرا لقرائتكم خبر عن المقدشى وزيرا للدفاع وحيدان يتولى حقيبة الداخلية فى الحكومة اليمنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك ، وتضمن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ، أحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية، أحمد علي المقدشي وزيرا للدفاع، اللواء الركن إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية اليمنية، سالم بن بريك وزيرا للمالية في الحكومة اليمنية الجديدة ، مشيرة الى أن الإعلان عن الحكومة اليمنية تم بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أكد فى تصريحات سابقة ، إن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة ستكون استثنائية في توقيتها، ومهامها نوعية، وتتطلب الاضطلاع بالمسؤولية على أكمل وجه.

وأشادت الحكومة بمسؤولية وتعاون دعم السعودية لتسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض، قبل ذلك، اكتملت الترتيبات العسكرية لتنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي