شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. توافد المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

وثقت قناة الإخبارية ، توافد المواطنين والمقيمين على مركز المعارض بالرياض ، وذلك لتلقي لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم التي تنفذها المملكة .

وأشاد المواطنون والمقيمون ، بسرعة الإجراءات وبساطتها ، ومدى الاهتمام داخل مركز التطعيم ، حيث بدأ العمل منذ الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة .

وأكد مقيم مصري يعمل في المملكة منذ 21 عاماً ، أنه قد تلقى اللقاح ، وقد أكمل مدة الانتظار بعد التطعيم ولم يشعر بأي أعراض ، مشيداً بالاهتمام الذي وجده داخل المركز متمنياً دوام الصحة للجميع .

جدير بالذكر ، أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، قد تلقى أمس الخميس ، جرعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد ليكون في مقدمة من تلقوا اللقاح ، كما تم تطعيم أول مواطن ومواطنة ومقيم .

كما دعا الربيعة المواطنين والمقيمين للتسجيل عن طريق تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح، لافتاً إلى أنه ستتم جدولة المواعيد وفقاً لأصحاب الأولوية في أخذ اللقاح.