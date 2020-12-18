شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يوجه شكره وتقديره لجميع العاملين بالقطاع الصحي وقطاع الدواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء. وعبر ولي العهد عن شكره للفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية. من جانبه، ثمن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ما يلقاه العاملون في القطاعين الصحي والدوائي من دعم واهتمام من سمو ولي العهد، وما يقوم به من متابعة دقيقة ومستمرة، حرصا منه – حفظه الله – على صحة الإنسان في وطننا الغالي.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يوجه شكره وتقديره لجميع العاملين بالقطاع الصحي وقطاع الدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.