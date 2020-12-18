اجتماع الأسبوع القادم لاتخاذ الإجراءات الخاصة باحتفالات رأس السنة بتونس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد وزير الصحة التونسى فوزى المهدى بأن اللجنة الوطنية لمقاومة انتشار فيروس كورونا ستقر خلال اجتماعها الأربعاء القادم مختلف الإجراءات اللازمة بخصوص التظاهرات الاحتفالية بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية وذلك بعد تقييم الوضع الوبائي. وفق موقع موازييك.

وأكد فوزي مهدي أن الوضع الوبائي في تونس اليوم يتسم بالاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة مواصلة توخي الاحتياطات وتطبيق مختلف الاجراءات الوقائية الرادعة.

وقد سبق أن صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، بأن الوضع "خطير جدا"، بعد ارتفاع كبير في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت أن "الفيروس خطير وعدد الوفيات التي تم تسجيلها مرتفع وهو ما يستوجب العمل على الحد من الحالات الخطرة ومن الوفيات، التي سجلت غالبيتها لدى الفئة العمرية بين 35 و55 عاما ولدى النساء أكثر من الرجال" حسب تقديرها.

وذكرت مصادر طبية تونسية لرويترز أن أقسام العناية المركزة بأغلب مستشفيات تونس العامة "بلغت طاقتها القصوى مما يعزز المخاوف من عدم القدرة على التعامل مع الوباء".

وقال مدير عام الصحة، فيصل بن صالح، في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الوفيات في الأشهر المقبلة.

وأضاف أنه سيتم خلال ساعات إعلان تشديد القيود لوقف تفشي الفيروس، لكنه شدد على أنه لن يكون هناك حجر صحى نظرا لكلفته الباهظة.