شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: الفريق الصحى عمل بشكل احترافى ورائع فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، شكره للعاملين فى القطاع الصحي، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وقال ولى العهد السعودى، إن الفريق الصحي عمل بشكل احترافي ورائع فى مواجهة كورونا.

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