الأمم المتحدة تدين تهديدات ميليشيات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الأمم المتحدة التهديدات الأخيرة التي وجهتها ميليشيات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وقالت الأمم المتحدة، إن هذه التهديدات تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات.
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