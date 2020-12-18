رانيا يوسف ورضوى الشربيني تدعمان ضحية التحرش في "ميت غمر"

دعم الفنانيين تمثل في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر الحادثة وتطالب بأقصى عقوبة لـ"المتحرشين".

وقبل أيام أثارت فتاة تدعى "بسنت" جدلا كبيرا بعد كشفها عن تعرضها للتحرش على يد 7 شباب في منطقة "ميت غمر" وتعرضها لتهديدات من المتهمين حتى لا تتقدم ببلاغ للشرطة.

الإعلامية رضوى الشربيني تفاعلت مع الحدث وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "ربنا سبحانه و تعالى وجميع الاديان السماويه تنص على احتشام وستر المرأة لنفسها.."

واستدركت: "لكن كمان الدين اللى بتتكلموا عنه ماقلش إن الست الغير ملتزمه ينفع تتحرشوا بيها لفظا او فعلا و تبقى مستباحه، إحنا مش عايشين فىً غابه دى دوله و اخيرا ربنا اللى بيحاسب".

وطالبت الشربيني بأقصى عقوبة للمتحرش، نظرا لفداحة ما يقوم به حيث قالت: "الاعدام لكل متحرش و مغتصب".

أيضا تفاعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف من خلال حسابها عبر تويتر قائلة: شكرا القضاء المصري والنائب العام والنيابه العامه المصرية على سرعه الاستجابة في واقعة فتاه ميت غمر".

وتمنت رانيا قائلة: "نتمتي أن تنتهي ظاهره التحرش يوما ما، أن يخاف كل شخص يستحل لنفسه التحرش اللفظي والجسدي والمعنوي لأي شخص، سواء في أرض الواقع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت انقساما بين مطالب بمعاقبة المتهمين حتى يكونوا عبرة للجميع، وبين مهاجم للفتاة بعد انتشار صور شخصية لها.

وقد كشفت وقتها "بسنت" أنها تتعرض لـ "تهديدات بالقتل والحرق بماء النار، وأن المتهمين حصلوا على صور شخصية من حساب خاص لها ونشروها وتحدثوا عنها بشكل مهين لتصبح هي في دائرة الاتهام".

وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها تتابع كل ما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت بعدم نشر أي فيديوهات أو منشورات تسيء للفتاة أو تتضمن تهديدا لها.

أيضا تفاعلت الإعلامية لميس الحديدي معبرة عن سعادتها بهذا القرار قائلة: "شكرا لمحامي الشعب .. شكرا للنائب العام، النيابة العامة تأمر بحبس 7 متهمين لتعديهم على فتاة ميت غمر".