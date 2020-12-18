وجاء في الرسالة اليوم الجمعة:
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وقال البيان "في بيان مشترك، أكدت روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية على ضرورة إبرام معاهدة دولية تحظر نشر واستخدام الأسلحة في الفضاء، ودعوا الدول غير المشاركة في المبادرة (NPOK) إلى النظر في إمكانية الانضمام الكامل إليها".
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المبادرة هي عامل سياسي مهم يساهم في ضمان الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة للجميع، وزيادة القدرة على التنبؤ واستدامة أنشطة الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، منذ يومين إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية التقى خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.
كانت هذه تفاصيل خبر دمشق وموسكو توقعان اتفاقا بشأن عدم نشر أسلحة في الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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