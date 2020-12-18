فلسطينيون يسقطون طائرة إسرائيلية مسيرة خلال مواجهات في رام الله

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الجمعة، بأن فلسطينيين أسقطوا طائرة دون طيار، من نوع "درون" تقوم بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع، وأنه لا تخوف إسرائيلي من تسرب أي معلومات من الطائرة.

وقامت قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين، اليوم الجمعة، بقمع مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، في قرية المغير شمال شرق رام الله، وقام عدد من المستوطنين ـ وسط حماية جنود الجيش الإسرائيلي ـ بإطلاق الرصاص الحي تجاه الصحفيين، وهاجموا المواطنين الذين خرجوا في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية صوب منطقة "رأس التين"، التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا، تنديدا بنية إسرائيل إقامة بؤرة استيطانية جديدة، دون وقوع إصابات.

وأكدت وكالة "معا" أن قرية المغير تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وكان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير، حيث تشهد مواجهات بين فينة وأخرى.