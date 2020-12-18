رسائل أمير قطر والشيخة موزة في العيد الوطني القطري

وغرد أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "في الیوم الوطني لبلدنا، أبارك لشعبنا هذه المناسبة التي تأتي في عام من التحديات لكنها شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات التي تحققت عبر الأجيال وعلى كل الصعد، وجعلت من قطر واحة استقرار وتطور ورخاء، فخورون بهذه النهضة ونتطلع لتحقيق المزيد بإرادة الله ثم إرادة أبنائنا وبناتنا".

كما بعثت الشيخ موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر، رسالة بمناسبة العيد الوطني لقطر، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي تضمنت صورا من المسير الوطني على كورنيش الدوحة، والذي حضره نجلها مع والده أمير قطر الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وعلقت الشيخة موزة مع الصور: "اليوم الوطني مناسبة نحتفل فيها بتاريخ بلادنا ونحتفي بحاضر الإنجازات متطلعين نحو المستقبل بخطى واثقة. كل عام وقطر بخير".

وشهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، صباح اليوم الجمعة، المسير الوطني على كورنيش الدوحة، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للدولة.

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وترجل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لتحية جموع المحتشدين على كورنيش الدوحة، الذين حضروا لمتابعة المسير الوطني.

واليوم الوطني في قطر، هو احتفال يقام لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر، على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد، في 18 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1878، ويحتفل به في 18 ديسمبر من كل عام.

وتقرر اعتبار هذا اليوم عطلة، بموجب مرسوم أصدره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، في 21 يونيو/ حزيران عام 2007.

ويعد اليوم الوطني لقطر، يوما لتجديد الولاء لدولة قطر، ويحتفل به جميع من يعيش على أرضها، تعزيزا للولاء والتكاتف والوحدة، واعتزازا بالهوية الوطنية لدولة قطر، واستلهاما لـقيمها الأصيلة الممتدة للمجتمع القطري منذ تأسيس الدولة، على نحو ما تعكسه قيم اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، والتي تتضمن المشاركة والإلهام والإبداع والشفافية.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني لقطر، تنظيم عرض عسكري تشارك فيه قوات عسكرية كثيرة على كورنيش الدوحة يحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.

وخلال هذا العرض تقدم التشكيلات العسكرية المختلفة عروضا أمام المنصة الرسمية، في وقت تحلق الطائرات الحربية والمروحية في سماء الدولة.

وبعد انتهاء العرض العسكري، تستأنف الاحتفالات عصرا وتستمر حتى وقت متأخر من الليل، حيث تقدم مختلف المؤسسات الثقافية القطرية عروضا تخليدا لهذا اليوم، وتعد أبرز مظاهر تلك الاحتفالات مهرجان تراثي كبير تحت اسم "درب الساعي"، إضافة إلى احتفالات "العرضة" التراثية التي تنظمها القبائل.

وتنتهي الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية والشهب الاصطناعية التي تنير سماء الدوحة ليلة ذلك اليوم.

وفي الخارج تقيم السفارات والقنصليات القطرية حول العالم احتفالات باليوم الوطني للبلاد، ويشارك فيه شخصيات عامة.