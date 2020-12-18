القوات العراقية تنفذ ضربات استباقية في مناطق متفرقة

وقال الخبير الامني فاضل أبو رغيف على صفحته الرسمية في "فيسبوك" انسجاما مع ثقل المسؤولية العالية المنوطة بمهام خلية الصقور الاستخبارية. وآلتزاما بالدفاع عن حياض وسلامة العراق والعراقيين وضمن توجيهات السيد وزير الداخلية المحترم، فقد انبرت عناصر الخلية لتسطر صفحات من المنجزات الأمنية على مستوى العراق، وتمخضت الفترة من 2020/11/1 إلى 2020/12/1 عن انجازات كبيرة للخلية، نسردها على النحو الآتي:

1- تدمير مجموعة مضافات تابعة لـ"داعش" الإرهابي في صحراء الأنبار وادي عماج بالاشتراك مع قوة من لواء 53 جيش عراقي.

2- اعتقال شرعي ولاية جلولاء قاطع ديالى بالاشتراك مع مديرية استخبارات ديالى وشعبة استخبارات جلولاء.

3- القبض على منسق إداري بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.