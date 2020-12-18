التحالف العربي يدمر لغما جنوبي البحر الأحمر

جاء ذلك في نبأ عاجل مقتضب أورده التلفزيون السعودي، في عملية باتت روتينية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية دعما للرئيس اليميني، عبد ربه منصور هادي، في مواجهة "أنصار الله" التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

© AP Photo / Hassan Ammar

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وحتى بعض المصالح أراضي المملكة.

على جانب آخر، أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الخميس، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

وبالأمس، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، السفير قاسم عسكر، إن

اليمن سيشهد إعلانا عنالحكومة الجديدة خلال ساعات.

والثلاثاء، نشر التحالف العربي، قوات من ألوية العمالقة التي تتمركز في الساحل الغربي لليمن، في مناطق فاصلة بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين الساحلية.