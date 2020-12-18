رسالة طمأنينة من وزير الصحة السعودي للمواطنين

وقال الدكتور ربيعة، اليوم الجمعة، إن ما يتم تداوله غير مثبت علميًا وغير صحيح، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
وأكد وزير الصحة السعودي حرصه على أن يكون قدوة للجميع بأخذه اللقاح وإعطاء الطمأنينة للناس.
وأوضح أن الطمأنينة تجاه لقاح كورونا أخذها بناء على آراء العلماء والخبراء من الشباب السعودي المبدع، الذين يعملون في هذا المجال، مشير إلى أنهم كانوا حريصين جدا على مأمونية وسلامة اللقاح بشكل كبير.
وكان الوزير السعودي قد استعرض عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأربعاء الماضي شهد وصول أول دفعة إلى المملكة العربية السعودية.
وقال وقتها: "سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، متوقعا أن "تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا. مناشدة المواطنين عبر "تويتر" والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس.
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