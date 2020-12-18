“كلوب” لم أكن أتوقع جائزة أفضل مدرب

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على فوزه بجائزة أفضل مدرب في 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي “كنت مصدومًا بعض الشيء أثناء البث المباشر للجائزة؟ بالفعل كنت كذلك. لم أكن أتوقع الفوز. أخبرني فان دايك لاحقًا أنه كان متفاجئًا مثلي، من الواضح أنني لم أكن مستعدًا لذلك”.

وأضاف “تواجدي مع فريق بمستوى عالمي يساعدني. أنا أعمل في نادٍ مثير، وأحصل على كل الدعم الذي أحتاجه، أتمتع بأشخاص رائعين من حولي حتى في الأوقات الصعبة، كل يوم الابتسامة على وجوهنا وهذا يجعل الأمور أسهل”.

وتابع “قلت عدة مرات إنني لست من المصدقين في هذا النوع من الجوائز الفردية للمدربين، لكن تعلمت في الوقت نفسه أن تحصل عليها بشكل جماعي. من الواضح أنه لا يمكن تغيير العالم، وجه واحد يحصل على الجائزة ولكنها لنا جميعًا وأنا فخور بذلك”.

وواصل “تجمعني علاقة طويلة مع فليك، نعرف بعضنا البعض منذ زمن طويل عندما كنت مديرًا فنيًا في ماينز، كان يدرب في هوفنهايم، لذلك لدينا تاريخ معًا. أعتقدت حقًا بعد الفوز بالثلاثية أنه سيحصد الجائزة، لقد قام بعمل استثنائي”.

ونوه “بيلسا الأب الروحي لجميع المدربين على الأرجح. ربما لا يمكنك العمل بقدر ما يعمل. كنا جميعًا نجلس ببدلة في الحفل، بينما بيلسا كان يرتدي بدلة ليدز الرياضية، لذلك ربما كان جالسًا في مكتبه ويستعد للمباراة التالية”.

وأتم “مثل هذا المدرب المؤثر على مر السنين، لا يمكنك الثناء عليه بما يكفي لما فعله من أجل كرة القدم”.