شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه رسالة لمن يتخوف من أخذ لقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، عدم صحة ما يتداوله البعض حول اللقاحات المختلفة، بأنها يمكن أن تسبب مرض التوحد أو غير ذلك من آثار جانبية.

وطمأن الربيعة الجميع من مواطنين ومقيمين بمأمونية اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وأوضح أن بعض الناس يقول أشياء مضحكة حول اللقاحات، وهذا الذي يتم تداوله غير مثبت علمياً، ولكنه استنتاجات مبنية على كلام أشخاص فقط ولا علاقة لها بدراسات علمية.

وأشار إلى أنه حرص على أن يكون في مقدمة الذين أخذوا اللقاح لبث المزيد من الطمأنينة في النفوس .

لافتاً إلى أنه توصل لهذه الطمأنينة بناء على نتائج العلماء والخبراء من الشباب السعوديين المبدعين الذين أجروا دراسات حول هذا اللقاح للتأكد من سلامته.