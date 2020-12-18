شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شحنتين من لقاح كورونا إلى المملكة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ذكرت قناة “العربية” أنه ستصل إلى المملكة شحنتين من لقاح فيروس كورونا “فايزر” يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن أول أمس عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مشيراً إلى أن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع.
وقال الربيعة خلال الجلسة الحوارية بملتقى الميزانية 2021م: “كل مبلغ طلبناه لدعم القطاع الصحي في هذه الجائحة تم توفيره بشكل عاجل”، مؤكداً أن المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة كورونا.
وأوضح الربيعة، أن عدد أسرة العناية ارتفع 60% خلال أشهر، موضحاً أن المملكة لديها خبرات متراكمة كبيرة للتعامل مع الأزمات من موسم الحج.
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