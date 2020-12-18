شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا استثناءات لأخذ لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أن المملكة أول دولة في الشرق الأوسط ورابع دولة في العالم في الحصول على لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأكدت الوزارة وفقاً لـ”عكاظ” أنه لا استثناءات في الفئات لأخذ لقاح كورونا، موضحة أنه لن يتم الانتقال من فئة في مرحلة معينة إلى فئة من مرحلة أخرى إلا بعد استيفاء الفئة السابقة.

وكانت الوزارة قد بدأت أمس الخميس عمليات تطعيم المواطنين والمقيمين باللقاح في مراكزها المنتشرة بأنحاء المملكة.