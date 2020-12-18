السفير المغربي لدى الأمم المتحدة يحتفل بعيد "حانوكا" في نيويورك

وتشارك السفيران جنبا إلى جنب في احتفالات "حانوكا التقليدي" أو "عيد الأنوار" بمشاركة سفراء دول عربية، بعدما قامت كل من الإمارات والمغرب والبحرين بإعادة استئناف علاقاتها مع إسرائيل بما يخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة". حسبما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة: "ليس هناك بديل للسلام، نحن جميعا أبناء إبراهيم، وأبناء إبراهيم في نهاية اليوم سوف يجلسون معا لصنع السلام ويتشاركون في بناء مستقبل للجيل القادم".

كما أشار كين أوهانا، مسؤول الحفل، إلى أن صدور الإعلان بالتحديد مع إضاءة شمعة "حانوكا" الأولى هو بالنسبة له علامة من الله، إشارة تدل على معجزة، قائلًا: "إنها لحظة استثنائية".

© AP Photo / Uncredited

يتزامن إعلان المملكة المغربية إعادة استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مع إضاءة الشمعة الأولى لهذا الاحتفال السنوي التقليدي.

وتأتي هذه المشاركة، بعد أسبوع من إعلان المغرب عن عودة علاقاته مع إسرائيل، وتطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي، والتكنولوجي وأيضا العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا، ولسنوات عديدة، وتسهيل نقل السياح بين البلدين.