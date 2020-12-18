الرئيس اللبناني يوجه رسالة لنظيره الفرنسي

ونشرت صفحة "الرئاسة اللبنانية" التابعة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بموقع "تويتر": "الرئيس عون أبرق الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، مطمئناً إلى صحته، ومتمنياً له الشفاء العاجل، بعدما كان قصر الرئاسة الفرنسي أعلن أمس إصابته بوباء كورونا".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الجمعة، بتبلغ الجهات اللبنانية الرسمية من باريس قرار إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وليس تأجيلها كما نشر سابقا.

ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "دوائر ​قصر بعبدا​ تبلّغت بالوسائل الدبلوماسية وعبر السفارة الفرنسية في بيروت، بعد ظهر أمس الخميس، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لبيروت ما بين 23 و24 الحالي بسبب إصابته بعوارض ​كورونا​".

وأضافت المصادر أن "الإلغاء شمل أيضا الزيارة المزدوجة لقيادة القوات الدولية العاملة في ​جنوب لبنان​ (​اليونيفيل​) وقيادة الكتيبة الفرنسية، و​القصر الجمهوري​ للقاء ​رئيس الجمهورية ميشال عون"​.