شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1284 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم/الجمعة/، تسجيل 1284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 191 ألفا و150 إصابة . وذكرت الصحة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه تم تسجيل حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 630، فيما تعافت 765 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 167 ألفا و306 حالات .

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