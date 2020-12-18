شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 440 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 440 لاجئا (منهم 132 امرأة و255 طفلا) عادوا خلاال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.
وذكر المركز الروسي ،في بيان له اليوم /الجمعة/، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى عدم تسجيل عودة أي نازحين أيضا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.
وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 19 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.
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