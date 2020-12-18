شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى: الإمارات الأولى بالشرق الأوسط فى كفاءة التعامل مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالميا في كفاءة التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا.



محمد بن راشد على تويتر

وغرد الشيخ محمد بن راشد، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا، وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دولة حول العالم.. جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد..كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا".

وأصبح سباق تلقى لقاح الوقاية من أعراض فيروس كورونا أشد سخونة فى منطقة الخليج، وذلك مع اقتراب نهاية عام الوباء، وتأبى حكومات الدول الخليجية أن تدخل عامها الجديد 2021 دون تحصين مواطنيها من خطر الإصابة بالوباء، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة فى طليعة الدول التى باشرت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في العاصمة أبو ظبي، وذلك بعد أيام من تسجيل الدولة الخليجية رسميا للقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

والإمارات واحدة من أولى دول العالم التي بدأت حملة التطعيم الجماعي، بعد أن استضافت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سينوفارم"، وأعلنت تسجيل اللقاح رسميا قبل نحو اسبوعين وأكدت أبوظبي أن النتائج الأولية أظهرت فعاليته بنسبة 8%، وكانت الإمارات قد رخصت في سبتمبر الماضي الاستخدام الطارئ للقاح لدى العاملين في المجال الصحي. وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن اللقاح متوفر في 45 مركزا صحيا على الأقل من مستشفيات وعيادات.