إطلاق نار عشوائي يثير الفزع في السعودية... وتحرك عاجل من الشرطة

ونشرت إمارة منطقة مكة صورة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخصين يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره فقد تم القبض عليهما وهما مواطنين في العقد الثالث".

وأضافت إمارة مكة في التغريدة ذاتها أن الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو المتداول "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

وكانت وزارة الداخلية السعودية نشرت بيانا في العام السابق طالبت فيه المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية.

وقررت حينها تمديد مهلة السماح بالترخيص، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه وذلك لمدة عام، ‏والعمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.