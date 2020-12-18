وذكرت أزولاي، مواجهة لسان الضاد تحديات رغم مساهمت اللغة الهائلة في الحضارة البشرية، ومنها ﺗﻬميش اللغة العربية الفصحى واستخدام لغات أجنبية للتدريس ًبدلا منها، بالإضافة إلى افتقار الوسائل التكنولوجية الجديدة إلى التنوع اللغوي.
وقالت المنظمة إنها تنوي الاحتفال بهذا اليوم في دور مجامع اللغة العربية، التي تعمل ليس فقط على حفظ اللغة العربية وإثرائها، بل على رصد استخدامها في نقل معلومات دقيقة في سياق الأحداث العالمية الراهنة.
وأشارت الرسالة إلى أن أول مجمع للغة العربية أنشئ في مدينة دمشق السورية عام 1919. وتزايد الاهتمام بتوحيد وتعزيز جهود مجامع اللغة العربية في جميع أرجاء العالم منذ ذلك الحين. وتمنح المجامع فرصة إقامة الحوار والعمل على بناء السلام.
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الخط العربي
وخلصت مديرة اليونسكو، "اللغة مرآة لهويتنا وثقافتنا، إذ تتيح اللغة التعبير عن آرائناو أفكارنا وإضفاء معنى على عالمنا. ولذلك تلتزم اليونسكو بحماية كل اللغات وتعزيزها ﺑﺎعتبارها عناصر أساسية للتنوع الثقافي والمعرفة. وتدعو اليونسكو، في إطار التزامها بذلك، الجميع إلى المشاركة في المناقشات العالمية بشأن دور مجامع".
كانت هذه تفاصيل خبر اليونسكو تستشهد بقول الشاعر أحمد شوقي في يوم اللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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