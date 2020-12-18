شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لصلاة الجمعة من المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد المصلون بمكة المكرمة على المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة، والاستماع للخطبة، ويحرص المصلون على التباعد الاجتماعى واتباع كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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