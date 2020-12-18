شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ترقب لإعلان تشكيل حكومة كفاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اقتراب موعد الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، عقب نجاح تنفيذذ الشق العسكرى من اتفاق الرياض. وفق سبأ.

وقال عبدالملك، إن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة ستكون استثنائية في توقيتها، ومهامها نوعية، وتتطلب الاضطلاع بالمسؤولية على أكمل وجه.

وأشادت الحكومة بمسؤولية وتعاون دعم السعودية لتسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض، قبل ذلك، اكتملت الترتيبات العسكرية لتنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي.

وانتشرت قوات الألوية المكلفة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمهام الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية، في مواقع طرفي النزاع في منطقة الطرية، ووادي سلا بمحافظة أبين، ضمن الترتيبات العسكرية من آلية تنفيذ اتفاق الرياض، حسب ما أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وأفاد المركز أن الانتشار جاء بعد أن التقت قيادة قوات العمالقة بقيادة من طرفي النزاع في أبين بالتنسيق مع اللجنة السعودية المشرفة على عملية الانسحاب ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات انتشرت أمس، في مواقع الشيخ سالم، وقامت بفتح الطريق الدولي أمام المسافرين بشكل مستمر، وتطهير المناطق الفاصلة من الألغام.