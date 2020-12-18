القاهرة - سبوتنيك. وقال العميد طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، في كلمة خلال زيارته معسكراً تدريبياً للقوات التي يقودها في الساحل الغربي لليمن، نشرها عبر حسابه على "تويتر": "إذا طلب مننا نقاتل في مأرب، فإننا مستعدون وجاهزون".
وأضاف: "إذا اتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة وجماعة الحوثيين بشأن الحديدة خلال جولة مفاوضات السويد في ديسمبر2018م)، يقيدنا في الساحل الغربي، سنذهب لقتال الحوثيين في أي جبهة أخرى".
وتابع: "لذلك نقول أن جبهتنا واحدة على امتداد الجمهورية اليمنية، من صعدة إلى الجوف ومأرب والبيضاء إلى إب والضالع وتعز إلى الساحل، كلها جبهة واحدة، أي انتصار يُحقق لصالح الجمهورية هو لصالحنا".
ودعا العميد طارق صالح إلى توحيد جهود مواجهة جماعة الحوثيين، بالقول: "مطلوب نكون يداً واحدة وجبهة واحدة على مستوى الجمهورية كاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن… طارق صالح يبدي استعداد قواته لقتال "أنصار الله" في مأرب أو أي منطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.