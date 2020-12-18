ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "دوائر قصر بعبدا تبلّغت بالوسائل الدبلوماسية وعبر السفارة الفرنسية في بيروت، بعد ظهر أمس الخميس، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت ما بين 23 و24 الحالي بسبب إصابته بعوارض كورونا".
وأضافت المصادر أن "الإلغاء شمل أيضا الزيارة المزدوجة لقيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وقيادة الكتيبة الفرنسية، والقصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون".
وفي المعلومات أنّ السفارة الفرنسية لم تكن قد أبلغت بعبدا بكل برنامج الزيارة في شكل نهائي، إلّا انّ البرنامج الأولي لَحظَ تمضية الليلة الأولى من زيارته في الجنوب في ضيافة الكتيبة الفرنسية، على أن يزور القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: دوائر قصر بعبدا تبلغت رسميا إلغاء زيارة ماكرون إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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