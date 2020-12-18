وزير الصحة السعودي يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

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ايلاف من الرياض: بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس حملة التطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى صباح اليوم أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح، كما تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أول جرعة من اللقاح قبل قليل. وبين أن أخذ اللقاح لن يكون اجباريا ً بل اختياري.

وكانت أول دفعة من اللقاح قد وصلت صباح أمس إلى المملكة، حسب ما صرح به وزير الصحة أمس خلال ملتقى الميزانية 2021.

ووافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخرا، على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا في السعودية، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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