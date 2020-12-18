اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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ايلاف من الرياض: أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عن وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى المملكة، مؤكد أنه سيتم منح اللقاح للجميع من مواطنين ومقمين بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة.

وقال الربيعة، إنهم تعاملوا مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين، مشيرا إلى أنه كان هناك سباق دولي على الأدوات الصحية مطلع الجائحة.

وأكد أن الحكومة السعودية وضعت صحة الإنسان فوق كل شيء، مضيفا: "رفعنا عدد أسرة العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودية".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أن أكثر من 100 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأكدت "الصحة" حسب وكالة الأنباء السعودية، مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.

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