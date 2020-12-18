الجدعان: الحكومة تملك استراتيجية واضحة لزيادة الإنفاق

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ايلاف من الرياض: أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أنه رغم الاثر السلبي على النشاط الاقتصادي للنصف الاول من العام الحالي، وارتفاع عجز الميزانية عـــن المخطط له، فـــإن النظرة المستقبلية تبدو أفضل مما كان متوقعاً خلال النصف الاول من هذا العام، خاصة بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لأجل السيطرة على أعداد الاصابات.

وقال وزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان، إن عدم وجود الإيرادات النفطية وغير النفطية في إعلان ميزانية 2021 مقصود، مبينا أن الحكومة الآن بوجود أرامكو كشركة مدرجة في السوق تتعامل معها كمورد للضريبة.

وأضاف قائلا: لدينا ريع وضريبة تأتي من الشركة وأرباح بحكم أن الحكومة أكبر مساهم، مضيفا أن تصنيف الإيرادات أصبح بناء على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بما في ذلك الريع وتوزيع الأرباح من استثمارات الحكومة.

وبين أن المملكة ووزارة المالية لا تتحدث عن أسعار النفط ولا توقعاتها، حيث إن المملكة منتج رئيسي ومؤثر، وليس من المصلحة الحديث عن توقعات أسعار النفط المستقبلية.

كما أعلن وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر عقب إعلان الميزانية أن هناك عددا من المبادرات لصندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة، وبين أن قيمة ما تم إنفاقه لأجل التحفيز بلغ 3 %من الناتج المحلي الإجمالي، وأن السعودية وفرت أكثر من 350 مليار ريال منذ 2017 من خلال رفع كفاءة الإنفاق.

وأعلنت المملكة الموازنة العامة للعام 2021، والميزانية العامة للعام 2020، والتي جاءت قريبة من التوقعات التي أعلنت عنها وزارة المالية في وقت سابق، وأظهرت الأرقام المعلنة اليوم، ان المصروفات المقدرة في موازنة 2021 بلغت 990 مليار ريال فيما الايرادات ستكون 849 مليار ريال، والعجز 141 مليار ريال.

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