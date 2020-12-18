مرزوق الغانم رئيسا ً لمجلس الأمة في الكويت

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ايلاف من الكويت: انتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء النائب مرزوق الغانم رئيساً للمجلس بعد تصويت سري، نافسه خلاله النائب بدر الحميدي على المنصب. وصوت لمرزوق الغانم 33 نائبا، مقابل 28 نائبا، و3 أصوات باطلة ، من مجموع 64 يحق لهم التصويت هم نواب المجلس الخمسون وأعضاء الحكومة. وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة بين نواب المعارضة في البرلمان ورئيس الجلسة النائب الأكبر سنا حمد الهرشاني. واعترض النواب المعارضون على إجراءات انتخاب رئيس المجلس؛ وخاصة علنية التصويت، وهو الاعتراض الذي قبله حمد الهرشاني. وكان الغانم رئيسا لدروتين ماضيتين للمجلس، وفاز كنائب في الانتخابات التي أجريت نوفمبر الماضي وتنافس خلالها أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، و43 نائبا من مجلس 2016، على خمسين مقعدا.

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