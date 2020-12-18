شكرا لقرائتكم خبر عن 35 حالة وفاة و1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 4 آلاف و32 حالة. وأضافت الوزارة - فى بيان عن الوضع الوبائى فى البلاد - أنه جرى تسجيل 1419 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 115 ألفًا و966 حالة.

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