رئيس وزراء السودان يوجه بدراسة ومعالجة قضايا الأطباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، بتكوين فريق عمل فنى لدراسة ومعالجة قضايا الأطباء ونواب الأخصائيين لدراسة الأوضاع المرتبطة بالقطاع الصحى والطبى فى عمومها وتقديم حلول عملية ومستدامة وناجعة لها. وذكر مجلس الوزراء السوداني، فى بيان ، أن حمدوك التقى وزير الصحة السودانى الدكتور أسامة عبد الرحيم، والدكتور محمد المكى رئيس المجلس القومى للتخصصات الطبية، وتم الاتفاق على أن يترأس فريق العمل الدكتور المكي، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي، الدكتور هيثم إبراهيم، مقرراً، وذلك بحضور ممثلى لجنة تسيير إتحاد الأطباء. وناقش اللقاء كيفية وضع خارطة طريق نواب الاختصاص ووضع الحلول الممكنة والعاجلة، بالإضافة لدراسة كافة الحلول التى تسهم فى معالجة القضايا التى تخص الأطباء والتأمين الصحى ومشاكل هيكل الرواتب وقضايا التدريب وبقية القضايا المتعلقة بهذا القطاع الحيوى والمهم.

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