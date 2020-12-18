- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجيش الكويتى يستلم أولى دفعات طائرات "كاراكال" الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن خالد صالح الصباح، وصول الدفعة الأولى من طائرات الـ"كاراكال" فى قاعدة (على السالم) الجوية.
وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بالجيش الكويتى - فى بيان صحفى - إن طائرة (كاراكال) تعتبر فرنسية الصنع من مصنع (ايرباص)، موضحة أن من مهام هذه الطائرة مساندة القوات البرية والبحرية، والقيام بعمليات الانزال والتدخل السريع والبحث والانقاذ والاخلاء الفوري.
وأضافت أن من مهام الطائرة ال(كاراكال) أيضا نقل كبار الشخصيات، ونقل الاغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة، لافتة إلى أن الدفعة الاولى من الصفقة تشمل تسليم طائرتين (كاراكال) من أصل 30 طائرة.
الجيش الكويتي يستلم أولى دفعات طائرات كاراكال فرنسية الصنع
الجيش الكويتي يستلم أولى دفعات طائرات كاراكال
الجيش الكويتي يستلم طائرات كاراكال فرنسية الصنع
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الجيش الكويتى يستلم أولى دفعات طائرات "كاراكال" الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.