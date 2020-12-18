شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يستهدفون قاعدة أمريكية فى سوريا بقذائف هاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية مشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية.

كما استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة مسئول عن حماية الآبار النفطية، قرب بئر الأزرق فى حقل التنك النفطى شمال شرق دير الزور، دون أن يسفر الاستهداف عن إصابات.

يشار إلى أن واشنطن قامت فى فبراير الماضى بتوسيع قاعدتها فى حقل العمر التى تعد إحدى أكبر قواعدها فى سوريا.