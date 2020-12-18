شكرا لقرائتكم خبر عن تضر بصحة الأطفال.. «التجارة» تشهر بمنشأة تبيع «سلايم» غير مطابقة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، أمس الخميس، بشركة تختص في تجارة الملابس والكماليات بمدينة حائل بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة وممثلها بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية وبيع منتجات (سلايم _ صلصال) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها لا سيما وأنها تستخدم في ألعاب الأطفال.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل تضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.