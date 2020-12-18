محمد بن زايد يعلق على إصابة ماكرون بكورونا

وتمنى ابن زايد الشفاء لماكرون، مغردا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة".

​وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

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وقال بيان الرئاسة الفرنسية: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس أعراض أولية".

وتابع البيان: "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

وأعلن ماكرون، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من 2021.