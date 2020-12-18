وكشف الجيش الجزائري، في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، تفاصيل القبض على الإرهابي الخطير.
وقال البيان، إنه تم القبض على "أبو الدحاح" خلال عملية بحث وتمشيط في مدينة جيجل شمال شرق البلاد.
وأضاف "تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن، المدعو (أبو الدحداح) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".
وتابع البيان "العملية أفضت إلى استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان".
وأوضح بيان الجيش الجزائري، أن "العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر إرهابي خطير ومطلوب منذ 26 عاما... الجزائر تعلن القبض على "أبو الدحداح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.