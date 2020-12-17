وقال الربيعة، خلال حديث لفضائية "الإخبارية"، إن "ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا كانت مفتوحة لخدمة الإنسان".
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وأشار وزير الصحة السعودي، إلى أن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة.
وأوضح أنه تلقى لقاح كورونا، مشيرا إلى أن الجيش الأبيض ساهم في حماية المملكة من جائحة كورونا.
ولفت الربيعة إلى أن المملكة من أكثر الدول أمانا في السياحة خلال جائحة كورونا.
وكان الوزير السعودي قد استعرض عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأربعاء الماضي شهد وصول أول دفعة إلى المملكة العربية السعودية.
وقال وقتها: "سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، متوقعا أن "تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا. مناشدة المواطنين عبر "تويتر" والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة السعودي يكشف سرا بشأن ميزانية مكافحة كورونا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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