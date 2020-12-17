المذيعة التونسية درة الضاوي تتحدث لأول مرة بعد تعرضها للإغماء أثناء قراءة النشرة... فيديو

وكشفت في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" أن سبب إغمائها يعود إلى التعب وعدم تناولها الأدوية والفيتامينات.

وأكدت الضاوي أنها حاولت قدر المستطاع إكمال تقديم النشرة، ولكنها لم تستطع وأغمي عليها.

وعن حالتها الصحية حاليا، قالت إن صحتها مستقرة، موجهة التحية إلى العاملين معها في قسم الأخبار، كما أعربت عن سعادتها لردود فعل المواطنين والاعلاميين الذين اتصلو بها للاطمئنان عليها.

وأشارت درة الضاوي إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتصل بها للاطمئنان على وضعها الصحي، وتمنى لها الشفاء.