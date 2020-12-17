شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يبحث هاتفيا مع الملك سلمان قضايا الأمن الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس وبحثا قضايا الأمن الإقليمي. وجاء في البيان "الرئيس ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وعبر عن تفاؤله إزاء حل الخلاف الخليجي"K ,ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحثا "تطورات الأوضاع في المنطقة". وأضافت الوكالة "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها"

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