الأردن... غموض حول العثور على جثة شاب عربي أسفل جسر عبدون

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، اليوم الخميس، بأن أجهزة الأمن المختصة فتحت تحقيقا في الحادث.

وأضافت أن رجال الأمن يسعون لكشف ملابسات الحادثة، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشخص يحمل الجنسية العربية، وجدت أسفل جسر عبدون في العاصمة عمان.

وكشفت التحقيقات أن الشاب وهو في العشرينات من العمر، تعرض للسقوط من أعلى الجسر، الذي شهد عشرات حالات الانتحار منذ تأسيسه.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، إنه تم التحرك للمكان وفتح تحقيق في الحادثة.