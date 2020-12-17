وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، اليوم الخميس، بأن أجهزة الأمن المختصة فتحت تحقيقا في الحادث.
وأضافت أن رجال الأمن يسعون لكشف ملابسات الحادثة، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشخص يحمل الجنسية العربية، وجدت أسفل جسر عبدون في العاصمة عمان.
وكشفت التحقيقات أن الشاب وهو في العشرينات من العمر، تعرض للسقوط من أعلى الجسر، الذي شهد عشرات حالات الانتحار منذ تأسيسه.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، إنه تم التحرك للمكان وفتح تحقيق في الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن... غموض حول العثور على جثة شاب عربي أسفل جسر عبدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.